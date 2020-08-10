Иосиф и Александра Оганесян вышли на прогулку с маленьким сыном.

Моё пёрышко…🙌🏻🐣🥰

Вы знаете, с появлением моего малыша-я теперь вдвойне не понимаю мою мать.🤷🏻‍♀

Я не могу нормально спать, я дышу им, я смотрю на него, я вздрагиваю от каждого покрикивания. Всё что было до, больше не имеет никакого отношения. 🙏🏻🙌🏻

Я люблю тебя, сын. Ты станешь самым счастливым и самым удачливым мальчиком. А Мы с папой всё для этого сделаем. 🙏🏻❤

Моё пёрышко (с)



Нелегко быть папой 😂… узнали себя?! 🤓🤔

Хорошие мои 🤗 придумайте название под фото 😍 а, то моя фантазия меня покинула 😭