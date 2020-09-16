Иосиф Оганесян рассказал о возвращении в периметр их маленькой семьи.

ИОСИФ ОГАНЕСЯН РАССКАЗАЛ О ВОЗВРАЩЕНИИ НА ДОМ-2

Семья Оганесян вернулась на проект «Спаси свою любовь» в новом составе.

«За периметром и здесь есть как плюсы, так и минусы. Здесь можно быть вместе с ребёнком, мы увидим, как наш малыш растёт: ходит, говорит. И всё это мы сможем сохранить на память, ведь всё здесь снимается», – поделился с нами Иосиф.

Не пугают ребят и новые правила проекта.

«Нас отлично приняли, здесь у нас уже маленькая семья. Новые правила очень хорошие, но я бы немного поменял их. Сделал бы так, чтобы номинантов выбирали зрители, а не участники. Зрители точно знают, кому пора домой. А нам будет сложно сделать свой выбор», – высказал своё мнение молодой отец.

А ты как считаешь, кто должен выбирать номинантов: участники или зрители?