Иосиф Оганесян и Александра Черно не собираются принимать во внимание критику многочисленных хейтеров.
Вот так и живем с моей любимой 😂❤ и плевать, что скажут окружающие!
🔹Слышите — плевать, что скажут люди.
Мне плевать на фразы их, слова.
Мне плевать на взгляды их — пусть будут.
Это ведь моя… моя судьба…
МЫ дорогу выбираем сами,
МЫ решаем: быть или не быть.
Собственными МЫ глядим глазами,
Видим волны, по которым плыть.
САМИ ошибаемся и плачем,
И от счастья нас НАС кидает в дрожь.
Сами МЫ справляемся с удачей,
Сами МЫ решаем чем помочь.
Все равно. Плевать — пусть меня судят,
Пусть мне говорят: «Ты не права!»
Мне плевать на взгляды их — пусть будут
Это ведь моя… МОЯ судьба!!!🔹