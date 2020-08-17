Иосиф Оганесян и Александра Черно не собираются принимать во внимание критику многочисленных хейтеров.

Вот так и живем с моей любимой 😂❤ и плевать, что скажут окружающие!

🔹Слышите — плевать, что скажут люди.

Мне плевать на фразы их, слова.

Мне плевать на взгляды их — пусть будут.

Это ведь моя… моя судьба…

МЫ дорогу выбираем сами,

МЫ решаем: быть или не быть.

Собственными МЫ глядим глазами,

Видим волны, по которым плыть.

САМИ ошибаемся и плачем,

И от счастья нас НАС кидает в дрожь.

Сами МЫ справляемся с удачей,

Сами МЫ решаем чем помочь.

Все равно. Плевать — пусть меня судят,

Пусть мне говорят: «Ты не права!»

Мне плевать на взгляды их — пусть будут

Это ведь моя… МОЯ судьба!!!🔹