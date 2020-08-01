Иосиф Оганесян признался, что роды супруги стали для него пределом эмоционального потока.

Огромное спасибо всем за поздравления. Впечатления просто непередаваемые. Скажу так: то, что мы испытали сегодня, это было очень сильно. Такого эмоционального потока я не испытывал никогда. Это было захватывающе. Сложно, эмоционально не всегда стабильно, хотелось иногда в обморок упасть, но нужно было держаться. Было круто, потому что мы прошли через это вдвоём, это очень сплочает! В такие моменты вторая половинка понимает: «Что бы я без тебя делала, спасибо, дорогой муж». Это того стоит! Я был от начала до конца с Сашей, я не мог её бросить. Было сложно, но это того стоило. А всё потому, что это было в первый раз, мы не знали, чего ждать. Саша нервничала, а я старался держать всё под контролем.