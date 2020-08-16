Иосиф Оганесян заботливый отец, для которого здоровье ребёнка на первом месте.

ЙОСЯ: «Я ЧОКНУТЫЙ ПАПАША!»

Прошло совсем немного времени, как Саша и Йося стали родителями. Для обоих супругов это первый опыт, и справляются ребята с ребёнком на отлично.

«Я чокнутый папаша! – смеётся Иосиф. – Начитался и наслушался, что в комнате, где спит ребёнок, должна быть обязательно определённая влажность. Я тут же помчался и купил здоровый увлажнитель. Не знаю, помогает он или нет, но морально стало легче».

По признанию молодого отца, самым страшным было купание младенца, всё время боялся как-то неправильно его взять или повредить. Ну а со сменой подгузников проблем никогда и не было, меняет их как заправская нянька.

До сорока дней супруги Оганесян не планируют показывать ребёнка, фото и видео с крещения публиковать тоже не хотят.

«Крещение – это таинство, в которое должны быть посвящены только самые близкие. Поэтому никаких сториз, постов и прочего не будет точно. После крещения мы подумаем, возвращаться ли нам на проект».