Иосиф Оганесян не стремится получить звание лучшего отца, для него важно поставить своего сына на ноги.

Я адекватный парень и не болею звездной болезнью. Я не стремлюсь к званию лучший папа и так далее. Мне важно, чтобы я мог своё дитя поставить на ноги 🦶( чем я сейчас и занимаюсь) а не быть для неё втрой мамой 🤦‍♂ с этой ролью прекрасно справляется моя жена ❤ безусловно я ей помогаю, так как это труд и сложно одному вырастить ребёнка 😇но, возможно все 🤪 Короче 👊🏼 к чему я это все ? К тому что, плохой или хороший буду папа Я покажет только время 🖤 главное, что я хороший человек 😁 и любящий муж 👉 и то, жена так говорит 😂