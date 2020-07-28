Иосиф Оганесян утверждает, что, как только Александра Черно сдаст на права, он купит ей машину.

ИОСИФ ОГАНЕСЯН КУПИТ ЖЕНЕ МАШИНУ

Любящий муж Иосиф Оганесян хочет подготовить жене особенный подарок ко дню рождения сына. Автомобиль — идея хорошая, но на такой вариант у участника пока не хватает финансов.

«Я действительно куплю своей жене машину. Это масштабный подарок, и так как жена лучше меня разбирается в машинах и салонах, то она будет выбирать, а я платить. Но это произойдет после сдачи экзамена на права. А сейчас хочу подарить что-то символическое», — признался Йося.

Напомним, что прибавление в семье Оганесян ожидается со дня на день.