Совсем скоро участники «ССЛ» Саша Черно и Йося Оганесян станут родителями –девушка должна родить сына в середине июля. Сейчас ребята ушли в декрет и все свое свободное время ребята посвящают подготовке к предстоящим родам.



В мыслях о будущих родах Саша пришла к тому, что хочет пройти этот процесс вместе со своим мужем Будущая мама желает, чтобы все время, пока она будет рожать, супруг находился рядом с ней в родильном зале.



Сам же Йося поначалу выступал против идеи Черно. Парень отказывался от участия в партнерских родах, предпочитая не видеть родоразрешения супруги. Оганесян объяснял это тем, что и сам будет так сильно переживать, что ему потребуется врачебное наблюдение. Вскоре Йося все же согласился присутствовать на родах жены, но вместе с ней снял смешное видео, в котором он теряет сознание в момент, когда она сообщает ему о начавшихся схватках.