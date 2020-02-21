Благодаря реконструкции Кольцевой линии Московского метрополитена интервалы движения поездов можно будет сократить на 10–15%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей официальной странице в Twitter.

Также он отметил, что в вагонах станет свободнее. Он добавил, что будет сделан бесстыковой путь, который в народе называют «бархатным», сообщает агентство городских новостей «Москва». «Параллельно сделаем на линии бесстыковой путь. Его еще называют «бархатный» — он намного снижает уровень шума в вагонах», — сообщил он.

16 февраля Собянин заявил, что смертность на дорогах Москвы снизилась почти на 50%.