В условиях карантина интернет-магазины готовы обеспечивать жителей России всем необходимым, сообщил «РИА Новости» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

«Внутри отрасли, на площадке АКИТ мы сейчас обсуждаем стандарты, по которым будут работать пункты выдачи заказов и курьерская доставка. Они будут жестче, чем требования Роспотребнадзора», — объяснил Соколов.

По словам президента АКИТ, возможность заказывать товары удаленно позволит людям не выходить из дома и не распространять вирус.

К пунктам выдачи заказов у дома, которые продолжат работу, предъявят дополнительные требования: нельзя будет примерить одежду, не будет дополнительного товарного ассортимента, чтобы люди не задерживались в помещениях, добавил Соколов.

Он также рекомендовал интернет-магазинам работать только с предоплаченными заказами.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех москвичей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку и для выгула домашних питомцев.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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