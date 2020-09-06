Ни один дом, офис или предприятие сегодня не обходятся без электроприборов. Во всех сферах жизни человека сегодня необходимы электротехнические устройства. Но от качества электротоваров зависит не только комфорт и практичность, но и безопасность зданий, особенно если речь идет про щит для счетчика. Купить качественные и надежные комплектующие для сетей электропитания и электрических приборов предлагает интернет-магазин «АмперОК». Сделать заказ в нем очень просто – вы найдете все деталі тут.

Особенности магазина

Интернет-магазин AmperOK работает на рынке уже более двух десятков лет. За это время компания наладила связи с надежными поставщиками, предлагающими качественную продукцию по доступным ценам. В каталогах магазина появляются только качественные и проверенные товары.

В ассортименте найдутся не только отечественные щиты для счетчика, но и комплектующие европейского производства. Вся электрическая техника, которую вы можете купить в «АмперОК» абсолютно безопасна, надежна и долговечна. Политика компании заключается в формировании долгосрочного сотрудничества с каждым клиентом.

Щиты для счетчиков в магазине АмперОК

На страницах каталогов интернет-магазина «АмперОК» можно найти такие богатый выбор щитов для электросчетчиков различных видов и конфигураций.

В том числе вы можете купить щит для счетчика следующих видов:

Металлические и пластиковые изделия.

Накладные или встраиваемые модели.

Щиты для однофазных, трехфазных сетей или универсальные.

Вместимостью от одного до тридцати шести автоматов.

Для жилых квартир, для этажей, для офисов или предприятий.

Преимущества

Интернет-магазин AmperOK предлагает своим клиентам ряд неоспоримых преимуществ:

Гарантия на каждый товар – в зависимости от изделия она составляет от одного года до двадцати пяти лет.

Доступные расценки – компания делает ставку на высокие продажи, поэтому устанавливает для покупателей минимальный уровень цен.

Акции и спецпредложения – позволяют сделать покупку еще выгоднее.

Обновление ассортимента – магазин предлагает регулярные новые поступления.

Сертификация – на каждый щиток для счетчика имеются соответствующие документы.

Удобство оплаты – рассчитаться за заказ можно практически любым удобным способом.

Все данные клиента, которые он вводит при оформлении заказа, надежно защищаются. Каждый товар, представленный на сайте, есть на складе, поэтому вы можете выбирать любые щиты для установки счетчиков. Чтобы делать на сайте покупку, достаточно создать личный кабинет в интернет-магазине или позвонить по телефону. Сотрудники компании помогают в оформлении заказов, консультируют по поводу методов доставки и оплаты.