Габариты флагманского паркетника составляют: в длину — 4 830 мм (что на 200 мм больше, чем у флагманского Geely Atlas Pro), ширину — 1 900 мм и высоту — 1 780 мм, размер колесной базы достигает 2 815 мм. Таким образом, трехрядный вседорожник по своим размерам сопоставим с Kia Sorento Prime.

Судя по снимкам, в салоне паркетника будет оригинальная передняя панель с гигантским сенсорным экраном мультимедийного комплекса, как у младшего собрата Geely Icon и стильный электронный селектор КПП. При этом, новинка будет предлагаться в 6- или 7-местном исполнении в зависимости от комплектации.

В линейке силовых установок кроссовера значатся два четырехцилиндровых турбодвигателя объемом 1,5 и 1,8 литра мощностью 177 и 184 л.с. соответственно. Базовый мотор в качестве опции может быть дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Привод доступен передний и полный.

«Список оснащения новинки включает все необходимое для безопасного и удобного вождения, в том числе систему автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, светодиодную оптику и панорамную крышу», — сообщает издание «Новые автомобили».

Новый SUV от Geely должен дебютировать уже в ближайшее время. По предварительной информации, стоимость новинки на китайском рынке составит от 126 800 юаней (от 1 233 000 рублей).