Миланский «Интер» попробует достичь договоренности о переходе в свои ряды лидера испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси в 2021 году, утверждает портал Sport Mediaset.

Контракт 33-летнего Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года и стороны пока не договорились о продлении соглашения. Миланцы рассчитывают заполучить Месси бесплатно по истечении его контракта с учетом непростой атмосферы, царящей сейчас в «Барселоне».

Подчеркивается, что отец Месси переносит весь свой бизнес в Милан и уже приобрел дом в этом городе.

Финансовые запросы Месси чрезвычайно высоки (он зарабатывает примерно 50 млн евро в год), однако владельцы итальянского клуба рассчитывают, что смогут компенсировать расходы на его контракт за счет спонсоров и огромного имиджевого интереса к клубу, который пробудил бы этот трансфер.

Every year we get that ONE wild rumour where our mind is telling us it'll never happen, but our heart reads the story anyways, & that day is finally here… SOOO RUMOUR HAS IT Messi’s father who manages Leo’s contracts will be in Milano in August to negotiate a transfer to Inter. pic.twitter.com/QlJQffqyRz — Italian Football TV (@IFTVofficial) July 24, 2020

В начале апреля аргентинские СМИ уже сообщали об интересе «Интера» к Месси, но футболист опроверг эту информацию.

Лионель Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор хранит верность «сине-гранатовым», с которыми выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В этом сезоне шестикратный обладатель «Золотого мяча» забил 25 мячей и сделал 23 голевые передачи в Ла Лиге, став лучшим бомбардиром и ассистентом испанского чемпионата.