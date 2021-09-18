В 2007 году начал свою работу Институт Вяжущих и Адгезивов по изготовлению двухкомпонентных полиуретанов и силиконов для создания форм. На данный момент компания является одним из ведущих производителей силикона и имеют на своем счеты несколько зарегистрированных торговых марок.
Подробнее о производстве
Институт Вяжущих и Адгезивов https://elasto.com.ua/ и само производство расположено в Харьковской области. С 2012 года институт начал новое производство по изготовлению литьевого полиуретана и прозрачной эпоксидной смолы.
На сайте компании представляется огромный ассортимент товаров:
- Формовочный силикон;
- Литьевой полиуретан;
- Ювелирная эпоксидная смола;
- Лаки, красители, мешалки;
- Вакуумные камеры;
- Противоударная плёнка и другое.
Продукция, представленная на сайте компании отвечает всем требованиям качества, имеет гигиенические заключения и сертификаты, также производится согласно ТУУ.
Ассортимент и предназначение
Сайт компании наполнен огромным количеством товаров, при этом каждый имеет своё назначение и сферу применения.
- Формовочный силикон – в зависимости от сложности форм, может быть, как более экономичный для производства простых изделий, так и более прочные двухкомпонентные формовочные силиконы. Существует так же силиконы, используемые для пищевой продукции с повышенной термостойкость и прочностью.
- Полиуретан делится на более прочный, например для изготовления бетонных штампов или иных технических изделий. Эластичный двухкомпонентный полиуретан используется для создания гибких форм под литье цемента, гипса, бетона.
- Для изготовления миниатюрной или габаритной сувенирной продукции используется полиуретановый жидкий пластик. Отличается небольшим временем полимеризации, низкой вязкость и лёгкой обработке.
- Прозрачная эпоксидная смола, в частности, используется для творческих работ и производства форм для миниатюрной бижутерии и украшений, сувениров и тд.
Доставка
Институт Вяжущих и Адгезивов осуществляет доставку по всей стране и ручается за качество каждого отправленного товара. Сайт компании наполнен и отвечает на главные вопросы, возникшие при выборе силикона или катализатора, позволяет быстро осуществить заказ.