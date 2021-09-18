В 2007 году начал свою работу Институт Вяжущих и Адгезивов по изготовлению двухкомпонентных полиуретанов и силиконов для создания форм. На данный момент компания является одним из ведущих производителей силикона и имеют на своем счеты несколько зарегистрированных торговых марок.

Подробнее о производстве

Институт Вяжущих и Адгезивов https://elasto.com.ua/ и само производство расположено в Харьковской области. С 2012 года институт начал новое производство по изготовлению литьевого полиуретана и прозрачной эпоксидной смолы.

На сайте компании представляется огромный ассортимент товаров:

Формовочный силикон;

Литьевой полиуретан;

Ювелирная эпоксидная смола;

Лаки, красители, мешалки;

Вакуумные камеры;

Противоударная плёнка и другое.

Продукция, представленная на сайте компании отвечает всем требованиям качества, имеет гигиенические заключения и сертификаты, также производится согласно ТУУ.

Ассортимент и предназначение

Сайт компании наполнен огромным количеством товаров, при этом каждый имеет своё назначение и сферу применения.

Формовочный силикон – в зависимости от сложности форм, может быть, как более экономичный для производства простых изделий, так и более прочные двухкомпонентные формовочные силиконы. Существует так же силиконы, используемые для пищевой продукции с повышенной термостойкость и прочностью.

Полиуретан делится на более прочный, например для изготовления бетонных штампов или иных технических изделий. Эластичный двухкомпонентный полиуретан используется для создания гибких форм под литье цемента, гипса, бетона.

Для изготовления миниатюрной или габаритной сувенирной продукции используется полиуретановый жидкий пластик. Отличается небольшим временем полимеризации, низкой вязкость и лёгкой обработке.

Прозрачная эпоксидная смола, в частности, используется для творческих работ и производства форм для миниатюрной бижутерии и украшений, сувениров и тд.

Доставка

Институт Вяжущих и Адгезивов осуществляет доставку по всей стране и ручается за качество каждого отправленного товара. Сайт компании наполнен и отвечает на главные вопросы, возникшие при выборе силикона или катализатора, позволяет быстро осуществить заказ.