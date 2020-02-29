Глава Российской кинологической федерации заявил в эфире НСН, что высказывания телеведущей об отстреле собак выходят за грань разумного.

В эфире программы «Жить здорово» 29 марта Елена Малышева заявила, что необходимо отстреливать бездомных собак. Ее слова вызвали негодование в сети, где ее позицию назвали фашистской и негуманной.

Глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН сильно возмутился высказыванием Малышевой и назвал это «призывом к убийству».

«То, что она сказала, конечно же, за гранью разумного. Человек должен понимать и отвечать за свои поступки, слова. Тем более, человек, который вещает об этом в эфире Первого канала, призывая людей к убийству. Убийству животных. Это немыслимо. Поэтому я чрезвычайно возмущен, и при встрече Елене Малышевой руки не протяну, это точно», — заявил Иншаков.

Ранее в эфире НСН заслуженный артист России Юлиан Васин назвал слова Малышевой о необходимости отстрела собак «прямым призывом к насилию» и посчитал необходимым подписать петицию об ее отстранении. На сайте Change.org призыв завести уголовное дело на телеведущую уже подписали более 18 тысяч человек.

Отметим, что как сообщает RT, Елена Малышева объяснила свои слова, вызвавшие негодование многих россиян. Телеведущая заявила, что в стране сегодня существуют более важные проблемы, чем защита бездомных собак.

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