Иностранцы, прибывающие в РФ, должны иметь справку об отсутствии COVID-19 уже при посадке в самолет, в том числе при транзите через Россию, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача опубликовано на портале правовой информации.

«Иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное судно, следующее в пункт назначения на территории РФ, в том числе в целях транзитного проезда через территорию РФ, и при пересечении государственной границы РФ обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19», — говорится в документе.

Уточняется, что исследование должно быть выполнено методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.