МВД России разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, которая предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости.

«В целях предупреждения террористической угрозы, а также совершенствования государственного контроля в сфере миграции предусмотреть осуществление дактилоскопической регистрации, фотографирования и, следовательно, идентификации всех иностранных граждан или отдельных категорий (отдельных государств) до въезда на территорию РФ», — отмечается в документе.

Предполагается, что подобные процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.