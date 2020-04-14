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Власти Ингушетии направили в Фонд ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для реализации программы расселения граждан из аварийного жилья, сообщает агентство «ЧеченИнфо» со ссылкой на пресс-релиз департамента внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

Республика рассчитывает получить 12,85 миллиона рублей, а также добавит денег в порядке софинансирования. Данные средства предусмотрено направить на переселение 56 человек из девяти аварийных жилых помещений.

Реализация программы осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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