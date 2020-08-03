Ученые выяснили, что применение ингибиторов PCSK9 у пациентов с вирусом иммунодефицита человека улучшает кровоток в артериях сердца

В настоящее время люди, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), получают антиретровирусную терапию, позволяющую минимизировать воздействие вируса на организм и существенно увеличить продолжительность жизни.

Тем не менее, наличие ВИЧ в организме определяет повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний вследствие персистирующего воспаления. Среди этой группы пациентов смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем среди населения в целом.

В исследовании, проведенном в Школе медицины Университета Джонса Хопкинса (США), ученые изучили влияние препаратов, снижающих уровень холестерина в крови на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей, живущих с ВИЧ.

В качестве терапевтического агента был выбран ингибитор PCSK9. Его действие заключается в снижении активности PCSK9, белка, участвующего в метаболизме холестерина. Среди людей с ВИЧ определяется повышенная концентрация указанного белка, наряду с высоким уровнем холестерина. Результаты исследования опубликованы недавно в Journal of the American Heart Association.

«Мы предположили, что PCSK9 поддерживает воспаление в сосудах, в дополнение к его влиянию на метаболизм холестерина, и проверили эту гипотезу с применением ингибитора этого белка», — сообщил ведущий автор исследования, доктор Торстен М. Лейкер.

В рамках исследования 19 человек с ВИЧ и 11 человек с высоким уровнем липидов в крови, но без ВИЧ, получали ингибитор PCSK9 эволокумаб в течение шести недель. В начале исследования и после курса лечения ученые использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) для измерения площади сечения правой коронарной артерии и кровотока в ней в покое и во время физических упражнений.

В случае, когда данный тест выполняют здоровые люди, коронарная артерия реагирует на физическую нагрузку увеличением площади сечения и усилением кровотока. У людей с измененными коронарными сосудами, к которым можно отнести пациентов с ВИЧ и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при нагрузке артерия не расширяется или может даже сжиматься. Следовательно, кровоток остается таким же или уменьшается.

После шестинедельного лечения ингибитором PCSK9 среди участников с ВИЧ отмечалось увеличение площади сечения коронарной артерии в среднем на 7,9% и увеличение кровотока на 10,1% во время упражнений по сравнению со значением покоя. Эти изменения были значительно больше, чем изменения от упражнений во время первого визита до лечения. Среди участников с повышенным содержанием липидов в крови также отмечено увеличение кровотока после шести недель лечения.

Исследователи пришли к выводу, что применение ингибиторов PCSK9 может быть потенциальным средством для снижения сердечно-сосудистого риска у пациентов с ВИЧ, однако необходимо изучение более длительных периодов приема этих препаратов с участием большего количества человек .

doi.org/10.1161/JAHA.120.016263