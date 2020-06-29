Реальные масштабы экологической катастрофы, произошедшей на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ-3 из-за утечки 21 тысячи тонн дизельного топлива, мы, похоже, не узнаем никогда. Старания компании по созданию иной информационной реальности на залитой нефтепродуктами территории, как представляется, отчасти сопоставимы с ее усилиями по ликвидации последствий ЧС. Действительно, журналисты, «допущенные» до отдельных, специально подготовленных, участков дизельного разлива, рисуют весьма красивую картинку, достойную лучших выпусков программы «Время» времен брежневского СССР. Растекшийся дизель переливается всеми цветами радуги в заградительных бонах, пылят грузовики, вывозя зараженный грунт, главный по «Норникелю» Владимир Потанин в эффектной каске на камеру щедро заявляет, что все последствия будут ликвидированы за счет компании, каких бы это миллиардов ни стоило, а журнал «Форбс» помещает его на обложку и публикует огромное интервью, где нет ни слова об аварии.

В общем, картина под авторством журналистов, принявших приглашение «Норникеля», написанная с помощью «красок» «Норникеля», получается вполне себе оптимистичная: авария была, да, но ее последствия устраняются стремительно, ущерб для природы терпимый, ЧС, может, и объявлять не стоило. Но это реальность Потанина. Та, которую его компания всеми неправдами хотела бы видеть в СМИ и социальных сетях.

Но есть и другая реальность, куда более близкая к действительности. Журналисты, которые пытаются писать о ней, не были приглашены «Норникелем», их не провозили на «специальные» места разлива, им не спешили давать официальные комментарии и интервью. Именно поэтому местные правоохранительные органы, порой как будто выполняющие функции ЧОПа «Норникеля», не дают им работать, стараясь по максимуму ограничить их передвижения по зараженной территории.

Прекрасное тому подтверждение – препятствия в работе специальных корреспондентов «Новой газеты» Елены Костюченко и Юрия Козырева, которые по редакционному заданию отправились делать репортаж о последствиях катастрофы на ТЭЦ-3. Даже бывший глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин, специально прилетевший из Москвы на подмогу журналистам, ситуацию изменить не смог. Фактически об этом говорится в заявлении «Новой газеты», которое либеральное издание опубликовало на своем сайте в минувшую субботу.

«В 7:50 по московскому времени в аэропорту города Норильска депутат Московской городской Думы Сергей Митрохин был остановлен сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск, – сообщает издание.

По словам сотрудников, депутат должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности Норникеля, «так как «Норникель» решает, что можно вывозить, а что нет». На вопрос, как связаны «Норникель» и аэропорт, они ответили, что «аэропорт и есть «Норникель»».

В Норильск депутат Митрохин прибыл в пятницу утром, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым, которые сейчас находятся в командировке в регионе. Журналисты передали информацию о реальной ситуации на месте экологической катастрофы после разлива топлива из лопнувшего резервуара с дизельным топливом «Норникеля» 29 мая.

Кроме того, они передали депутату образцы воды и почвы для последующей экспертизы, чтобы выяснить масштабы загрязнения и его последствия. Пробы были отобраны из озера Пясино и реки Пясина экологами «Гринпис» в присутствии журналистов «Новой».

Сотрудники службы безопасности аэропорта проверили пробы спектрометром и не обнаружили опасных веществ. Однако начальник смены Стебаев Александр Геннадьевич объявил, что в полицию поступил анонимный звонок о попытке провоза горючесмазочных веществ этим рейсом. В связи с этим пробы будут изъяты и переданы полиции. Сопровождающий Митрохина эколог «Гринписа» отказался от полета и выехал с пробами из аэропорта» – сообщается в заявлении. Главный редактор «Новой газеты» так оценил ситуацию.

«Все, что творит сейчас «Норникель», противоречит федеральному закону, в том числе статье 7 ФЗ о гостайне. Не подлежат засекречиванию и отнесению к гостайне сведения о состоянии экологии и санитарной ситуации. На мой взгляд, «Норникель» распространяет свое корпоративное управление на часть территории России. Чего они так боятся, если, по их же словам, последствия аварии уже ликвидированы».

Муратов также добавил, что «за две недели работы на Таймыре, несмотря на указ губернатора края и федеральные законы, Костюченко и Козырева многократно задерживали, их передвижение ограничивали всякими проверками, они находились под наблюдением, доходило до того, что непонятные «общественники» вместе с полицией на вертолете преследовали катер, на котором они передвигались по одной из рек».

Уже в воскресенье на сайте «Новой газеты» появились новые доказательства загрязнения природы Таймыра. Участники экспедиции, в которую кроме журналистов вошли экологи «Гринписа» и бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин, вынужденный уволиться после разглашения правды о катастрофе, зафиксировали на фото и видео, как стоки, зараженные тяжелыми металлами и другими отходами производства, сбрасываются в тундру, а потом ручьями и реками попадают в озеро Пясино. Прибывший на место сотрудник Службы спасения Владислав Шатура поразился, что все это удалось, несмотря на противодействие службы безопасности «Норникеля»: «Удивительно, как нас вообще сюда пропустили. «Норникель» может не пустить. «Норникель» может все» – приводит его слова издание.

Ранее под «очарование» «Норникеля» попал и известный журналист, бывший главный редактор RTVI Алексей Пивоваров. Он признал, что в эфире его ютуб-канала «Редакция» вышел односторонний репортаж, не раскрывший в полной мере масштаб экологической катастрофы на Таймыре. «Мы стараемся признавать свои ошибки и не боимся говорить, что кто-то сделал работу лучше, чем мы», – заявил Алексей. В качестве объективного материала он привел расследование блогера-эколога Жоры Каваносяна «Разоблачение лжи и обращение к Потанину».

Жора Каваносян, прибыв в Норильск, одним из первых поделился своими впечатлениями о «потемкинских деревнях» «Норникеля» и о том, как налажена работа с журналистами. «Тут уже все причесали, вымыли, даже журналистов из Москвы катают на вертолетах «Норникеля». Показывают, какие крутые стоят боновые заграждения и какие мы молодцы, что вовремя отреагировали», – так описывает ситуацию блогер. Вместо выстраивания отношений с пресс-службой «Норникеля» и окружающих ее структур он просто взял лодку и проследовал по пути, который до него по реке проделало вытекшее из резервуара дизтопливо. Таким нехитрым способом он доказал, что последствия катастрофы добрались почти до Карского моря. Он предположил, что боновые заграждения поставили с большим опозданием, соответственно, с их помощью большую часть нефтепродуктов задержать просто не успели. «Сейчас боновые заграждения надо не показывать журналистам, а перекидывать их срочно на север к устью реки Пясино, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Карское море», – заявил эколог. В своем интервью «Редакции» Каваносян отметил, что катастрофа «уже совсем скоро не будет проблемой Норильска, Потанина и даже всей Российской Федерации. Попадание углеводородов в Северный Ледовитый океан автоматически делает катастрофу международной».

Складывается впечатление, что в Норильске произошла еще одна утечка, теперь уже информационная, по своим экономико-политическим последствиям сравнимая с дизельной. После сюжета о «Норникеле» заинтересованные телеграм-каналы начали беспощадную травлю эколога. О чем Жора Каваносян заявил через социальные сети, попросив поддержки и помощи у всех «нормальных людей».

«Горе-пиарщики вместо того, чтобы освещать ход работ по спасению российской Арктики, занимаются позорным размещением откровенно нездоровых заказных публикаций против меня по всему телеграму», – пишет Каваносян.

«Искренне надеюсь, – пишет Каваносян, – что у большинства уважающих себя телеграм-каналов страны хватит совести и мозгов в этом позоре не участвовать».

Кому понадобилось выставлять независимого эколога в таком свете – для многих не секрет. В любом случае, усилия, затраченные на подобные «освещения», достойны лучшего применения.