Данных об ущербе от сильного землетрясения в Мексике пока не поступало, но от штата, где был эпицентр, информации пока нет, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«На данный момент нет информации об ущербе, нам пока не удалось связаться с Оахако, информация от остальных штатов у нас есть. Все находятся на улице, чтобы быть в безопасности в случае повторных толчков», — сообщил он.

Segundo mensaje al pueblo de México. pic.twitter.com/ASUHeM8iYD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 23, 2020

Президент выложил в Twitter ролик, на котором видно, что он сам находится на улице.

Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.