Инфляция в Аргентине в октябре ускорилась до 3,8%, набрав с начала года 26,9%, сообщил Национальный институт статистики.

За девять месяцев текущего года инфляция набрала 22,3%, в сентябре она составила 2,8%.

«Общий уровень потребительских цен показал в октябре рост на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем», — говорится в докладе. В годовом выражении рост составил 37,2%.

Больше всего за месяц подорожала обувь и одежда (6,2%), продукты питания и безалкогольные напитки (4,8%).

Видео дня. В РФ досрочно установили годовой рекорд по выдаче ипотеки