В подмосковном городе Одинцово завершилось перепрофилирование хирургического корпуса под инфекционное отделение. Новый центр рассчитан на 300 коек, в нем будут проходить лечение и пациенты с COVID-19, сообщили в минздраве Московской области.

Работы провели в сжатые сроки, отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«В новом инфекционном корпусе есть все необходимо для качественной диагностики и лечения пациентов — КТ, рентген-аппарат, ИВЛ. Ко всем 300 койкам подведен кислород. Развёрнута реанимация на 65 коек», — говорится в сообщении на сайте региона. Новое отделение приняло первых пациентов.

Ранее для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировали центр восстановительной медицины в Звенигороде.

На этой неделе военнослужащие сдадут в эксплуатацию шесть новых медицинских центров, построенных в Оренбурге, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Ранее медики получили центры в Нижнем Новгороде и Одинцово.

По данным на 27 апреля в России заболели коронавирусом 87 147 человек, скончались 794 пациентов, выздоровевших — 7346.

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