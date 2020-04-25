Все новости на карте

Предложение президентского Совета по правам человека (СПЧ) ослабить режим самоизоляции в Москве на майские праздники может привести к повышению заболеваемости коронавирусом в стране, считают инфекционисты.

Как заявил РБК доктор медицинских наук Николай Малышев, об изменении карантинных мер не стоит говорить до момента, пока динамика по COVID-19 не станет лучше. Он отметил, что до майских праздников осталась неделя, но заболеваемость в стране все еще высокая. Предложенные СПЧ меры могут только ухудшить ситуацию с коронавирусом, считает медик.

Малышев предупредил, что идея разрешить россиянам одиночные пробежки и велопрогулки может привести к тому, что люди станут собираться группами. При это он отметил пользу подобных физических нагрузок.

Начальник центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов согласился со своим коллегой и подчеркнул, что страна все еще находится в сложной эпидемиологической обстановке.

«Представьте, алкоголик попросит нарколога разрешить ему рюмку водки или бокал вина. Мы такие ресурсы бросили на борьбу с заболеванием. Что будет, если сейчас все массово пойдут на пробежку или кататься на велосипеде?» — сказал он изданию.

Сапронов предложил тем, кто страдает без пробежек или хочет уехать на дачу, "постоять смену в костюме и респираторе".

Инфекционист заметил, что сейчас медики испытывают огромную нагрузку из-за большого количества пациентов, у многих из которых ухудшение наступает очень быстро.

«Бывает, что пациент утром еще ничего, а в обед — уже глубоко реанимационный, и мы его срочно переводим (в отделение интенсивной терапии. — Прим. ред.). Физически тяжело, психологически тяжело», — рассказал он.

Сапронов добавил, что в условиях пандемии все врачи "единым фронтом вышли на эту войну".

Ранее в СПЧ высказались за ослабление карантинных мер в Москве и предложили дать людям право "выезжать на картошку". По словам главы совета Валерия Фадеева, для многих россиян выращивание картофеля — это способ прокормиться. В СПЧ также появилась инициатива выдавать москвичам "зеленый пропуск" для велопрогулок или пробежек в одиночку.

Коронавирус SARS-CoV-2 распространился практически по всему миру. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 68 622 человек (большинство их них — в Москве), 615 скончались, 5568 выздоровели.

В большинстве регионов страны действует режим изоляции для всех, в столице также работает система пропусков. Власти призывают россиян не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.

Видео дня. «Ты напился!»: Башаров выложил кадры скандала с экс-женой