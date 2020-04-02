Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, но вспышка сойдет на нет к лету, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

«В конце концов кончится к лету, это точно», — сказал он в эфире Первого канала.

По мнению специалиста, вершина распространения COVID-19 придется на середину следующей недели.

Никифоров отметил, что так как коронавирус всё же относится к ОРВИ, обычно подъем, а затем спад таких вирусных заболеваний длится 10–12 недель.

2 апреля директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев в интервью «Известиям» рассказал, что высшая точка эпидемии COVID-19 при благоприятном сценарии может быть пройдена Россией уже через десять дней. В худшем случае пика стоит ждать в мае-июне.

По данным на 1 апреля, всего в России выявлены 2777 случаев заражения коронавирусом, скончались 24 человека, выздоровели 190.

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