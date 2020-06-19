Вирус COVID-19 не боится холода, в связи с чем после неоднократного выявления вспышек коронавируса именно на рынках с морепродуктами и мясом следует уделить особое внимание надзору за импортируемыми замороженными товарами, заявила член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекционист Ли Ланьцзюань.

«Вирус COVID-19 – особенный, он не боится холода, при температуре -4 градуса Цельсия он может выживать на протяжении нескольких месяцев, а при температуре -20 градусов Цельсия – до 20 лет. Это объясняет, почему несколько раз вирус был обнаружен на рынках морепродуктов, где находилось большое количество охлажденных продуктов, вполне возможно, что вирус может перевозиться (на продуктах – ред.) через границу», — заявила Ли Ланьцзюань, слова которой приводит новостной портал «Чжунго синьвэньван».

По ее словам, «вирус COVID-19 может долгое время выживать в условиях низких температур, именно поэтому таможенные органы должны усилить всестороннюю проверку замороженных продуктов, и одновременно отследить источник тех импортированных товаров, образцы с которых показали положительный результат на коронавирус».

Ли Ланьцзюань добавила, что в дальнейшем работа таможни будем иметь большое значение, необходимо принимать строгие меры предосторожности и контроля в отношении въезжающих в страну людей и ввозимых товаров.

«Нельзя оставлять без внимания проверку, а также осуществление мер профилактики и эпидемиологического контроля в сфере транспортировки замороженных товаров», — подчеркнула эксперт.

Новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции «Синьфади» в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего заразились люди, которые контактировали на рынке с аквапродукцией, больше всего положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла. Ранее сообщалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.

По данным на утро пятницы, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 25 новых случаев COVID-19 и двух бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 183 человека с COVID-19, под медицинским наблюдением – 15 бессимптомных носителей вируса.