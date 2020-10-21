После коронавируса, перенесенного в тяжелой форме, может сохраниться такое остаточное явление, как фиброзные изменения легочной ткани, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Возможно, что после перенесенного заболевания (в тяжелой форме) будут остаточные явления. Например, если был большой процент поражения легочной ткани, в этом случае могут остаться фиброзные изменения — это нефункционирующая легочная ткань, это соединительная ткань, которая просто замещает функционирующую», — передает РИА «Новости» слова Чуланова.

Напомним, во вторник директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал отказаться от алкоголя в период вакцинации от COVID-19, поскольку спирт негативно сказывается на выработке организмом антител к вирусу.