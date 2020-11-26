Есть люди, мешающие выйти нашей стране на так называемое плато по коронавирусу, чтобы ситуация стабилизировалась, рассказал учёный-инфекционист Георгий Викулов. Это граждане, которые с упрямством, достойным лучшего применения, игнорируют требования властей и рекомендации медицинских работников.

маски

Ношение масок (масочный режим) и соблюдение дистанции сейчас являются одними из главных условий для прекращения роста числа заражённых, отметил Викулов. Возможно, стоит даже увеличить штрафы или ввести дополнительные санкции для людей, которые усложняют задачу врачам, и без того загруженным сверх меры.

При этом эксперт подчёркивает, что запугивание может иметь обратный эффект. Он советует вести просветительскую работу, подключать к ней известных людей, например, актёров и певцов. Людям нужно как можно доступнее объяснить, почему нужно носить маски.

Что касается перчаток, то они желательны, если вы контактируете с поверхностью. Например, трогаете кнопки банкоматов, которые, кстати сказать, грязные и без всякой пандемии.

Ранее Викулов отмечал, что есть люди, которые не заболевают коронавирусом даже при многократном контакте с заражёнными. Возможно, это эффект иммунной системы, сказал учёный.

Индийские учёные на этой неделе сообщили, что коронавирус нового типа необычайно живуч и может сохранять активность на различных поверхностях до 150 часов. Оказалось, что частицы коронавируса выживают благодаря образующейся микроскопической плёнке.