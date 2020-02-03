СПОРТ

Инфантино мечтает создать женский клубный чемпионат мира по футболу

20:51 03/02/2020

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о желании создать женский клубный чемпионат мира, передает ТАСС.

«В футболе наступает то время, когда должно быть половое равноправие на поле и вне его, в управлении команд, но и этого недостаточно», – заявил Инфантино в рамках конгресса Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) в Будапеште.

Он напомнил, что во Франции с 7 июня по 7 июля 2019 года прошел «лучший» женский чемпионат мира. «Многие впервые осознали, что это настоящий спорт, он не скучный, быстрый. Мы должны больше вкладываться в женский футбол», – подчеркнул Инфантино, напомнив, что ФИФА уже вложила в развитие женского футбола $1 млрд.

Напомним, мужской клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. В нем участвуют сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб страны, которая принимает турнир.



