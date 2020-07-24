Джакарта сохраняет приверженность контракту от 2018 года на поставку истребителей Су-35, несмотря на угрозу санкций США, заявил Mpravda.com посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от данной сделки. Сумма заключенного в 2018 году контракта – больше миллиарда долларов, он предусматривает поставку 11 истребителей.

По словам посла, сделка все еще остается в силе. «Она все еще продолжается», — ответил Суприяди на вопрос о статусе сделки.

Посол также отметил, что, будучи независимой страной, Индонезия имеет право приобретать военную технику у кого захочет.

«Мы понимаем, что есть определенная обеспокоенность у определенной страны, но мы независимая страна. У нас есть военная техника, закупленная во многих странах. Мы можем получить ее из США, из Европы, но также и из России. Именно нам решать», — отметил посол.