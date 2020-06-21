Полиция и военные ликвидировали трех боевиков в городе Сринагар, летней столице союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает издание The Hindu.

«Все трое убитых террористов были местными жителями. Они причастны к убийству двух сотрудников Индийских пограничных сил 20 мая», — сказал генеральный инспектор полиции Кашмира Виджай Кумар, которого цитирует издание.

Кумар отметил, что власти с помощью родителей и соседей боевиков призывали их сдаться, однако те ответили отказом.

Это уже вторая подобная стычка в Сринагаре за два месяца, ранее в мае в ходе спецоперации был ликвидирован один из главарей террористической организации «Хизб уль-муджахидин».

По данным местных властей, в этом году в Кашмире ликвидированы 106 боевиков, причем большинство из них были местными жителями. Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

После того, как мусульманские регионы Британской Индии в 1947 году образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.