Семья из города Ситаргандж, штат Уттаракханд, обнаружила в ванной своего дома полутораметрового крокодила, сообщает NDTV.

#NDTVBeeps | A family in Uttarakhand's Sitarganj was shocked to find a 5-foot long crocodile in their house. pic.twitter.com/wubkWuKpzt — NDTV (@ndtv) July 6, 2020

Бурная реакция владельцев дома привлекла внимание соседей. Вскоре вокруг крокодила собралась толпа зевак, не понимающих как выгнать непрошеного гостя. Крики его совершенно не пугали. Все манипуляции соседей оказались тщетными, хищник так и не сдвинулся с места. Тогда семья решила обратилась в специальную службу.

Сотрудники лесного департамента приехали на место происшествия, вынесли животное из дома и отпустили на свободу в близлежащем лесу.