МИД Индии возложил на Китай ответственность за инцидент на линии фактического контроля в Ладакхе, в результате которого есть пострадавшие с обеих сторон.

Как сообщил ранее представитель армии Индии, в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе, Пекин заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу, напали на китайских военных и спровоцировали столкновение.

«Индия и Китай по военным и дипломатическим каналам обсуждают деэскалацию ситуации в пограничном районе в восточном Ладакхе. Старшие командиры провели продуктивное совещание 6 июня 2020 года и согласовали процесс такой деэскалации. Впоследствии наземные командиры провели серию совещаний для реализации консенсуса, достигнутого на более высоком уровне. Хотя мы ожидали, что это будет происходить гладко, китайская сторона отошла от консенсуса в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван», — говорится в заявлении официального представителя МИ Индии Анурага Шриваставы.

«Поздно вечером и ночью 15 июня 2020 года произошло ожесточенное столкновение в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить существующее положение. Обе стороны понесли потери, которых можно было бы избежать, если бы китайская сторона тщательно следила за соглашением на более высоком уровне. Учитывая свой ответственный подход к управлению границами, Индия всегда совершенно прозрачно осуществляет свою деятельность в рамках индийской части линии фактического контроля. Мы ожидаем того же от китайской стороны», — говорится в заявлении официального представителя МИД Индии Анурага Шриваставы.

Он отметил, что Индия по-прежнему твердо убеждена в необходимости поддержания мира и спокойствия в приграничных районах и урегулирования разногласий путем диалога.

«В то же время мы также твердо привержены делу обеспечения суверенитета и территориальной целостности Индии «, — отмечается в заявлении на сайте МИД Индии.

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

Командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенант Хариндер Сингх 6 июня обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем. В МИД Индии по итогам прошедших 6 июня переговоров заявили, что Индия и Китай согласились урегулировать ситуацию на линии фактического контроля в регионе Ладакх мирным путем, будут продолжать контакты на военном и дипломатическом уровнях. Позднее индийские СМИ сообщили, что Индия и Китай начали отвод войск с занятых ранее участков.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам — горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных КНР. Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.