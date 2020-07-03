Управление гражданской авиации Индии продлило до 31 июля запрет на международные полеты в страну и из нее.

«Туристические и визовые ограничения, связанные с COVID-19… Компетентный орган продлил срок действия циркуляра, изданного по упомянутому выше вопросу в отношении запланированных международных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии до 23.59 часов 31 июля 2020 года. Это ограничение не распространяется на международные грузовые перевозки и полеты, утвержденные управлением гражданской авиации Индии», — говорится в заявлении управления.

Ранее управление сообщило о приостановке международного пассажирского авиасообщения до 15 июля 2020 года.

Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца мая в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. Разрешение на полет выдавалось лишь для грузовых рейсов, рейсов для медицинской эвакуации и специальных рейсов по вывозу застрявших за границей индийцев.

Ранее компания Indian Railways сообщила о приостановке до 12 августа всех пассажирских перевозок в стране в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Исключение будет сделано для 230 специальных поездов, которые перевозят застрявших из-за режима изоляции внутренних трудовых мигрантов.

Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 625 тысяч, лечение проходят более 227 тысяч человек, умерли более 18 тысяч.