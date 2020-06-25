Возглавляемая министром обороны Индии делегация на переговорах в Москве просила ускорить поставки переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», штурмовых винтовок и боеприпасов для различных российских систем, сообщает издание Economic Times со ссылкой на информированный источник.

Приехавший в Москву на парад Победы министр обороны Индии Раджнатх Сингх ранее провел переговоры с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, на которых обсуждались контракты в оборонной сфере. По завершении переговоров Сингх отметил, что «все текущие контракты будут не только поддерживаться, но работа по их завершению будет ускорена».

Ранее в этом месяце правительство Индии предоставило всем трем родам войск чрезвычайные полномочия по закупкам вооружений, разрешив потратить до 5 миллиардов рупий (66 миллионов долларов) для удовлетворения неотложных потребностей.

Индия — один из крупнейших партнёров России по ВТС. Наиболее значимыми контрактами, подписанными с этой страной, являются соглашения о поставке систем ПВО С-400, фрегатов проекта 11356 с последующей передачей технологий. На завершающей стадии находятся переговоры о поставке и локализации в Индии лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т (200 машин, из них 40 будут поставлены РФ, а остальные 160 — собраны в Индии). В 2018 году Россия одержала победу в тендере на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов с «Иглой-С».