Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.

По данным министерства здравоохранения страны, общее число инфицированных достигло 697 413 человек. Больше случаев зафиксировано только в США и Бразилии.

Прежде третье место в мире занимала Россия. По состоянию на пятое июля в стране зарегистрировали 681 251 случай.

Как пишут местные СМИ, три дня подряд в Индии фиксировалось свыше двадцати тысяч новых заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявили более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.