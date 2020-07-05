Индия заняла третье место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Россию, сообщает газета Deccan Herald со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным газеты, к вечеру воскресенья в Индии выявлено 694 053 случая заболевания. Издание напоминает, что по данным университета Хопкинса, наибольшее число заболевших в мире — в США, там зарегистрировано 2,85 миллиона случаев коронавируса, на втором месте находится Бразилия, где коронавирус найден у более 1,57 миллиона человек, в России — более 680 тысяч заболевших.

Согласно официальным данным, число выявленных случаев коронавируса в Индии на утро воскресенья превысило 673 тысячи, умерли более 19 тысяч человек.

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.