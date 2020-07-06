Индия намерена подписать с Россией оборонный контракт на 800 миллионов долларов по поставке запчастей и вооружений, сообщило издание Defense News со ссылкой на представителя индийского минобороны.

Другой представитель минобороны Индии сообщил изданию, что страна запросила у России оперативную поставку запчастей для истребителей Су-30МКИ, подводных лодок класса Kilo и танков Т-90, а также ракет и боеприпасов для истребителей, танков, военных кораблей и подводных лодок российского производства. Издание не уточняет, сделан ли запрос в рамках упомянутого контракта.

На прошлой неделе минобороны Индии сообщило, что совет по оборонным закупкам страны одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов.

Индия — один из крупнейших партнёров России по ВТС. Наиболее значимыми контрактами, подписанными с этой страной, являются соглашения о поставке систем ПВО С-400, фрегатов проекта 11356 с последующей передачей технологий. На завершающей стадии находятся переговоры о поставке и локализации в Индии лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т (200 машин, из них 40 будут поставлены РФ, а остальные 160 — собраны в Индии). В 2018 году Россия одержала победу в тендере на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов с «Иглой-С».