Мужчина в индийском штате Махараштра подбросил нескольких змей на автомобильную заправку после отказа налить ему бензин в пластиковую бутылку.

На распространенной телеканалом NDTV записи с камеры видеонаблюдения, мужчина с пакетом подходит к открытой двери кабинета владелицы заправки и вытряхивает из пакета крупную змею, которая извиваясь, прячется под находящимся рядом с входом столом и стульями.

Стоящая во время инцидента в кабинете владелица бензоколонки, дождавшись пока змея спрячется, выходит из кабинета.

Сообщается, что мужчина принес на заправку трех змей – двух кобр и одного большеглазого полоза, безопасного для человека и известного в Индии как крысиная змея.

Позже змеи были пойманы, а полиция завела дело и ищет преступника.