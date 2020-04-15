Индекс самоизоляции по состоянию на 21:20 в Москве 15 апреля составил 4,4 балла. Об этом свидетельствуют данные сервисов «Яндекса».

Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, а 4–5 баллов означает, что на улицах почти никого.

В обычных условиях, до эпидемии коронавируса, этот показатель на то же время среды в Москве составлял 3,4 балла, что означает достаточно большое количество людей на улицах.

По данным «Яндекса», во всех российских городах индекс самоизоляции в среду вечером выше 4 баллов.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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