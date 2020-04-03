Индекс самоизоляции в Москве упал до 3,3, однако большая часть жителей столицы по-прежнему остается дома. Об этом свидетельствует статистика индекса самоизоляции «Яндекса» от 3 апреля.

Среди ближайших к Москве городов наивысшее значение уровня самоизоляции наблюдается в Железнодорожном (3,9) и Королеве (3,7). Самый же низкий показатель зафиксирован в Котельниках (2,7), Видном и Реутове (по 2,8).

Утром в пятницу индекс самоизоляции в столице достиг 5,0.

Шкала уровня городской активности измеряется в значениях от 0 до 5, где наименьший показатель означает, что на улице много людей, а наибольший ― «все сидят дома».

Ранее в этот день в мэрии Москвы разъяснили правила посещения магазинов в условиях самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Согласно им, жители и гости столицы могут добираться пешком лишь до ближайшего магазина, а до соседнего надо уже ехать на такси или автомобиле. Кроме того, Мособлдума внесла изменения в КоАП Московской области о штрафах за нарушение режима самоизоляции гражданами в размере 4 тыс. рублей.

Накануне период нерабочих дней в России был продлен до конца апреля. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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