Индекс самоизоляции по состоянию на 18:00 в Москве составил 3,3 балла. Об этом свидетельствуют данные сервисов «Яндекса».

Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, а 4–5 баллов означает, что на улицах почти никого.

Индекс 3,3 балла означает, что на улицах Москвы достаточно много людей. В обычных условиях, до эпидемии коронавируса, этот показатель на вечер понедельника в Москве составлял 0,7 балла, что означает очень большое количество людей на улицах.

По данным «Яндекса», самые высокие показатели самоизоляции к вечеру 13 апреля отмечены в Новосибирске (4,5 на 22:00), Омске (4,1 на 21:00), Красноярске (4,5 на 22:00) по местному времени. В большинстве других городов индекс в настоящий момент ниже 4 баллов.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

Получить цифровой пропуск можно с помощью портала мэра Москвы mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377. При этом гражданам необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции и покидать дома только в случае похода в магазин, аптеку, утилизации мусора или выгула собаки только в пределах района проживания.

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 пациентов скончались, 1470 человек выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.