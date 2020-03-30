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Жители многих российских городов перешли на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса. В ряде регионов вводится тотальный карантин, где жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости. В связи с этим «Яндекс» создал индекс самоизоляции. По нему будет ясно, сколько россиян сидят дома. Индекс будет измеряться по шкале от нуля — когда на улице много людей, до пяти — когда все сидят по домам, сообщает телеканал «360».

На данный момент уровень самоизоляции в российских городах-миллионниках составил три балла. Наиболее низким он был в Краснодаре (2,6), самый высокий — в Красноярске, Челябинске и Перми. В Москве показатель равен 2,9.

Аналитики «Яндекса» отметили снижение использования приложений «Навигатор» и «Метро». По их мнению, это связано с тем, что люди стали больше времени проводить дома. При этом выросло количество пользователей «Дзена», «Яндекс. Эфира» и «КиноПоиска».

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН рассказал, чем занимается в режиме самоизоляции.

«Масса занятий. Есть книги, есть недоделанные картинки, другие недоделанные вещи. Есть фильмы, есть возможность разобраться в мастерской, доме. Есть возможность никуда не торопиться, спокойно подумать о каких-то важных вещах. Чего я, собственно, всем и желаю. Не сложно найти себе занятие сегодняшних условиях, ей-богу», — отметил музыкант.

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