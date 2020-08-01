О разных видах боли в груди рассказал профессор РАН, кардиолог Юрий Беленков. По его словам, есть симптомы, при которых нужно вызывать бригаду скорой помощи.

грудина

Например, это боль, отдающая в левую руку и плечо более пяти минут, которая сопровождается одышкой, холодным потом, а также чувством страха.

— Это всё говорит о том, что у человека тяжелая стенокардия, которая требует экстренной помощи. Иначе будет инфаркт, — подчеркнул врач в программе «О самом главном».

Существуют и другие виды боли в грудине, которые многие воспринимают как проблемы с сердцем, но таковыми не являются. Это могут быть гастроэнтерологические проблемы.

— Пищевод проходит за сердцем, он начинает болеть, возникает чувство жжения. Самый действенный способ — погулять после еды. Вторая проблема — лёгочные болезни. Кроме того, могут быть случаи межреберной невралгии, — рассказал медик.

А вот похожую на моментальную вспышку боль не стоит путать с инфарктом и стенокардией. Это, по словам специалиста, говорит о том, что «нужно купить жёсткий матрас и ортопедическую подушку».

Ранее Беленков рассказал, что проблемы с повышенным давлением есть у 42 миллионов россиян, и только 65% граждан знают об этом.

— Есть случаи, когда у человека не болит голова, нет симптомов болезни. Часто бессимптомная гипертония грозит молодым людям, — сказал врач.