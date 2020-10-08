По итогам восьми месяцев 2020 года импорт легковых автомобилей в Россию снизился на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 129,7 тыс. машин общей стоимостью 933,5 млн долларов. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В августе объем импорта легковых машин составил 18,5 тыс. штук на сумму в 396,1 млн долларов. По сравнению с июлем этот показатель вырос на 8,3%. Что же касается импорта грузовых автомобилей в январе-августе, то он упал на 33,5% и составил 12,4 тыс. машин общей стоимостью 647,7 млн долларов. В августе поставки составили 2,1 тыс. грузовиков (+18% к июлю) на 81,8 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что производство легковых автомобилей в России вернулось к падению после небольшого роста в июле. Так, в августе 2020 года их выпуск сократился на 30% по сравнению с августом 2019 года. С января по август в России произвели на 30,1% меньше легковых машин, чем за тот же период прошлого года.

Всего, по данным Росстата, в августе в России было выпущено 83 тыс. автомобилей, на 27,1% меньше по сравнению с июлем этого года. В то же время производство грузовиков в августе снизилось всего на 4,2% в годовом выражении и выросла на 13,7% по сравнению с июлем. В январе-августе в РФ выпустили 76,9 тыс. грузовиков, на 19% меньше, чем за тот же период 2019 года.

На днях в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщили, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре составили 154 409 штук. Этот показатель вырос на 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи составили 1 094 805 машин, сократившись на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Сентябрь традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что уже третий месяц в этом году рынок продемонстрировал рост, который в сентябре составил 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. Впервые в этом году крупнейшие игроки сумели даже показать результаты выше средних по рынку: падение в годовом выражении оказалось менее значительным и составило 13,9%», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.