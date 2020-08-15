Император Японии Нарухито выразил глубокое раскаяние в связи с прошлым Японии во время войны. Об этом он заявил во время траурной церемонии памяти погибших во время войны, трансляция которой шла по теле- и интернетканалам.

«Мы глубоко скорбим о людях, потерявших бесценные жизни во время войны, а также об их семьях. Со дня окончания войны 75 лет благодаря усилиям людей наша страна живет в мире и процветании, но когда мы думаем о полном бедствий пути нашего народа, есть повод для раздумий. Здесь мы думаем о продолжительных годах мира после войны и испытываем глубокое раскаяние в отношении прошлого и желаем, чтобы ужасы войны не повторились вновь. Молюсь о мире во всем мире и дальнейшем развитии нашей страны», — сказал император.

Он отметил также, что сейчас Япония и мир столкнулись новым бедствием – пандемией новой коронавирусной инфекции, но выразил надежду, что совместными усилиями ее удастся победить.

«Я желаю, чтобы вместе взявшись за руки, мы преодолели эти трудности, чтобы и впредь тоже наши люди жили в мире и счастье», — сказал монарх.

В субботу Япония отмечает 75-ю годовщину с того дня, когда император Японии Хирохито – дед нынешнего императора — объявил о выходе Японии из Второй мировой войны, что стало фактическим признанием поражения Японии. В Японии в этот день проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны.