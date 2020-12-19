По словам известного иммунолога Владимира Болибока, течение коронавирусной инфекции нового типа может определяться двумя стадиями.

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У людей с крепким врожденным иммунитетом коронавирус заканчивается на этапе обычного ОРВИ. Такие пациенты заразны, но сами они переносят болезнь легко: все может обойтись кашлем, насморком и сниженной работоспособностью. Иногда все может пройти вообще без симптомов.

Со второй стадией сложнее. В медицине есть такое понятие, как вирусемия — это состояние организма, при котором вирусы попадают в кровоток и могут распространяться по всему телу. Аналогично бактериемии, при которой в кровоток попадают бактерии. Ведь все органы кровоснабжаются, отметил эксперт.

Ученый также объяснил механизм осложнений. По его словам, через несколько дней после инфицирования организм вырабатывает антитела, однако в каком-то случае это только усугубляет ситуацию. Дело в том, что антитела атакуют вирус, который к тому времени уже находится в оболочке сосуда, и иммунная система атакует сам организм. Это чревато воспалением и другими осложнениями.

Владимир Болибок ранее рассказывал, что самые частые последствия перенесенного коронавируса связаны сосудами. Васкулиты — группа заболеваний сосудов, которые характеризуются воспалительным процессом и возможным некрозом сосудистых стенок. Болезнь затрагивает артерии, вены, капилляры и так далее.