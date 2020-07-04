Открытие школ в начале осени может происходить по трем разным сценариям, это будет зависеть от ситуации с коронавирусом, рассказал врач-иммунолог Михаил Костинов.

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По его словам, в первом случае пожилых учителей и тех, кто страдает хроническими болезнями, оградят от работы в классах с учениками.

— Люди с хроническими заболеваниями наверняка не будут участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать дистанционно, — отметил эксперт.

По второму сценарию учителям старшего возраста и с хроническими заболеваниями разрешат работать с учениками в классах, но при этом они дополнительно должны будут вакцинироваться и принимать препараты для повышения иммунитета.

В третьем сценарии, самом неблагоприятном, если кто-то из учителей или учащихся заразится COVID-19, учреждение закроют на карантин.

— Действовать будут мобильно и в реальном времени. Если учитель заболеет коронавирусом, в школе наверняка объявят карантин, — подчеркнул Костинов.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что школьники, педагоги и власти готовятся к традиционному началу нового учебного года 1 сентября, невзирая на пандемию.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Общее число заразившихся в мире превысило 9,4 миллиона человек.