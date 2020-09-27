Россия не сможет избежать подъёма заболеваемости коронавирусом осенью, но весенняя ситуация уже больше не повторится. Такого мнения придерживается врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Росту заболеваемости будет способствовать осеннее похолодание, отмечает врач. Дело в том, что именно в это время года люди чаще собираются в закрытых помещениях, пользуются транспортом и эти контакты будут приводить к росту заболеваемости коронавирусом.

У нас не будет такого экспоненциального взлёта, как весной. Но рост, конечно, будет наблюдаться, — сказал иммунолог в эфире радио KP.RU.

Замедлить распространение заболевания может такой фактор, как «коллективный иммунитет». К тому же система здравоохранения уже подготовилась к приёму большого количества пациентов.

В России за минувшие сутки выявили 7523 случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. Это максимум, зарегистрированный с 22 июня. Работодателям Москвы и Подмосковья рекомендовано перевести сотрудников на удалённую работу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вирусолог Анатолий Альтштейн заявил: пока нет достоверных сведений о возможности формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу. Так он отреагировал на заявление директора Центра вирусологии «Вектор» Рината Максютова о том, что пожизненный иммунитет к COVID-19 может сформироваться при некоторых особенностях иммунной системы.