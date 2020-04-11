Среди российских граждан набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица. Эффективность оценил доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.

Продавцы экранов утверждают, что устройство, которое по виду напоминает часть шлема или маску сварщика, может предотвратить заражение вирусами. Эксперт обратил внимание, что устройство неплотно прилегает к лицу, а значит пропускает вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем.

При этом врач отметил, что экран поможет защитить лицо от прикосновений грязными руками. Продеус напомнил, что это является снижением возможности заражения, так как слизистая оболочка глаз «является входными воротами для вирусов, и для коронавируса тоже».

«Если вы видели врачей, которые работают с заболевшими, они имеют не только респираторы, но и специальные маски или очки для глаз. Если вы защитите свои слизистые, включая слизистую глаз, то вы будете иметь меньше шансов получить вирус», — рассказал врач.

10 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, иммунитетом к коронавирусу обладают только порядка 3% россиян . К такому выводу пришли специалисты ведомства после тестовой проверки на антитела.

Исследование проводилось среди персонала, обслуживающего поезда «Сапсан», который, предположительно, контактировал с зараженными коронавирусной инфекцией.

Несмотря на это, глава Роспотребнадзора заверила, что всем россиянам сдавать тесты на коронавирус не нужно. Вместо этого следует носить маски, если есть необходимость выйти на улицу. Однако в период эпидемии нужно оставаться дома, чтобы разорвать цепочки передачи инфекции, по которым COVID-19 передается от одного заболевшего сразу трем людям, рассказывала ранее Попова.

На данный момент в России готовятся к выпуску три варианта вакцины от коронавируса, база одной из них уже используется и признана безвредной.

По состоянию на 10 апреля, в России диагностировано 11917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.